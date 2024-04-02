Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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