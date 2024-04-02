AK Parti'de şimdi hesap zamanı!

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk defa seçim kaybetmenin hüznünü yaşarken, "bu duruma nasıl gelindiği" sorusu da parti kulislerinde dillendirilmeye başladı.

MYK'DA DA DEĞİŞİM SÜRECİ



AK Parti'nin ekim ayında yapılan olağanüstü kongresinden sonra, MYK'da köklü bir değişikliğe gitmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İhtiyaç olması halinde' seçimlerden sonra parti yönetimini değiştirebileceği mesajını vermişti. Seçimde alınan kötü sonuç AK Parti'de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI



AK Parti'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AK Parti'nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak sayılıyor. Ancak, sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün, başka partiye de oy vermek istemediği için, tepki olarak sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını taşıdığı ifade ediliyor. AK Parti'nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongreden 'Yenilenmiş' olarak çıkmak isteyen Erdoğan'ın hem MKYK'da hem de MYK'da köklü değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.