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Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı

AK Parti ve MHP'nin bazı illerde ayrı aday çıkarma stratejisi CHP'nin işine yaradı. Çoğu yerde Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 50'yi aşmasına rağmen, seçime ayrı girilmesi sebebiyle ipi göğüsleyen taraf muhalefet oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 07:50, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:32
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Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı

CHP'nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerde bazı illerde kıran kırana bir yarış yaşandı. Bu illerde oylar sayıldıkça belediye başkanlığı, rakip partiler arasında birkaç kez el değiştirdi. AK Parti ve MHP'nin bazı illerde ayrı aday çıkarma stratejisi ise muhalefetin işine yaradı.

Kilis'te AK Parti ve MHP iki eski AK Parti milletvekilini aday gösterdi. Reşit Polat AK Parti'den Hasan Kara MHP'den aday oldu. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu bu ilde yüzde 50'yi aşmasına rağmen, seçime ayrı girilmesi nedeniyle ipi göğüsleyen taraf CHP oldu. CHP'nin adayı seçimi yüzde 41'le kazandı. AK Parti, yüzde 27.2, MHP ise yüzde 23.7 oyda kaldı.

AYRILIK YENİLGİ GETİRDİ

Amasya'da da benzer bir durum yaşandı. AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 50'yi geçmesine rağmen, her iki parti ayrı aday çıkardığı için, seçimi yüzde 42 ile CHP kazandı. MHP'nin yönettiği Kastamonu da ayrı aday stratejisi nedeniyle CHP'ye geçen illerden biri oldu. 2019 seçimlerinde MHP'nin yüzde 50'ye yakın oyla kazandığı Kastamonu'da bu seçimlerde AK Parti ve MHP yine ayrı aday çıkardı. Bu kez, CHP'nin adayı seçimi yüzde 50 civarında oyla kazandı.

Kütahya seçimleri de yine AK Parti ve MHP'nin ayrı aday stratejisinin tutmadığı illerden biri oldu. 2019 yerel seçimlerinin galibi bu ilde MHP olmuştu. Bu seçimlerde ise yarış AK Parti, MHP ve CHP arasında geçti. CHP'nin adayı MHP'yi sadece bin civarında oyla geride bırakarak seçimi kazandı. Yozgat'taki seçimlerde de ayrı aday hem AK Parti'ye hem MHP'ye kaybettirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU

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