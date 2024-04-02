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Borsada kentsel dönüşüm düşüşü

Yerel seçim sonrası ilk işlem gününde yön arayışında olan Borsa İstanbul'da gayrimenkul hisseleri dikkat çekti. Taş Toprak endeksi yüzde 5,84, Gayrimenkul endeksi yüzde 3,84, Maden endeksi yüzde 4,35 değer kaybetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 07:58, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:36
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Borsada kentsel dönüşüm düşüşü

Yerel seçim sonuçlarına para piyasalar farklı tepki verdi. Borsa İstanbul'da özellikle kentsel dönüşüme umut bağlayan inşaat sektörüne ilişken endekslerde düşüş dikkat çekti. Deprem riski yüksek kentlerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum 650 bin konut dönüştürmeyi ve 100 bin kiralanabilir sosyal konut yapma sözü vermişti. Rakibi, Ekrem İmamoğlu ise bu alanda zayıf performans sergiledi. Geçtiğimiz beş yılda söz verdiği 100 bin konutluk kentsel dönüşümün sadece yüzde 5'ini yapabilen Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, güvenli konut stokuna ilişkin beklentileri iyice zayıflattı.

İMAMOĞLU'NA NEGATİF TEPKİ

Kentsel dönüşüm ve İstanbul'u her alanda depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda başarısız olan İmamoğlu'nun tekrar seçilmesi, borsa yatırımcısının inşaat sektörüyle ilgili şirketlerin hisselerini elden çıkarmasına neden oldu. Borsa İstanbul'da Taş Toprak endeksi yüzde 5,84, Gayrimenkul endeksi yüzde 3,84, Maden endeksiyse yüzde 4,35 değer kaybıyla güne başladı. İlgili endeksler, kentsel konut dönüşümünde karnesi zayıf olan İmamoğlu'nun seçilmesine negatif tepki verdi.

ÇİMENTO HİSSELERİ DE GERİLEDİ

Seçimden sonraki ilk işlem gününde yoğun satış baskısı yaşanan alanlardan biri de çimento hisseleri oldu. Borsada işlem gören birçok çimento firmasının hisse değeri taban işlem değerine yaklaştı. Açılışta yön tayini olarak kararsız kalan gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisseleri de düşüşten nasibini aldı. En çok değer kaybı yaşayan sektörün, çimento şirketlerinin kote olduğu Taş Toprak Endeksi olması dikkat çekti.

Akın Ali Polat

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