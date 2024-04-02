55 ilde 'Narkoçelik-10' operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana, Konya, Aydın, Karaman, Bolu, Çanakkale, Isparta, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Rize, Düzce, Bilecik, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Yozgat, Balıkesir, Mardin, Batman, Gümüşhane ve Eskişehir'de "Narkoçelik-10" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

ZEHİR TACİRLERİNE SESLENİYORUM:

GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMENİZE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ. SİZİ TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4️6️ İlde,

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9️ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların. pic.twitter.com/H1RiMKh2DL Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024

Operasyonlarda 1 ton 19 kg. uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 250 zehir tacirinin yakalandığı öğrenildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz, sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."