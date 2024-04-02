En büyük ekonomiye sahip illerin tamamı CHP'ye geçti

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; yerel seçimlerde kazanılan illerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bursa gibi sanayi yoğun illeri de kazanan CHP'nin yöneteceği illerin gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, ihracat gibi göstergeler içindeki ağırlığının yüksekliği dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ağırlığı, CHP'li belediye başkanlarının bulunduğu illerde yer alıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı oluşturan Cumhur İttifakı'nın ciddi oranda oy kaybı yanı sıra muhalefetin oy artışı, yerelde yönetilen nüfus oranlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 327 bin düzeyinde. Seçim sonuçlarına göre yerelde bu nüfusun yüzde 73.59'u muhalefet partileri tarafından yönetilecek. Buna göre CHP'nin kazandığı 35 belediyede yaşayan kişi sayısı 52 milyon 900 bin 730, bunların toplam nüfusa oranı ise yüzde 61.96'ya karşılık geliyor. DEM Parti'nin kazandığı belediyelerin nüfusu 6 milyon 972 bin ve toplam içindeki payı yüzde 8.17 düzeyinde. Yeniden Refah Partisi yüzde 3.09'a karşılık gelen 2 milyon 634 bin kişinin yaşadığı 2 ili yönetecek. İYİ Parti'nin yöneteceği Nevşehir'de 315 bin 994 kişinin yaşarken, bunların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 0.37 seviyesinde.

Buna karşılık Cumhur İttifakı içindeki en büyük parti olan Ak Parti'nin yöneteceği illerdeki toplam nüfus 19 milyon 243 bin 314 ve bunların toplam nüfus içindeki payı yüzde 22.54 olarak hesaplanıyor. MHP'nin kazandığı belediyelerde 2 milyon 304 bin 334 kişi yaşıyor ve bunların toplam içindeki payı yüzde 2.70 düzeyinde. Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP'nin kazandığı Sivas'ın nüfusu 650 bin 401 ve Sivas'ın nüfus içindeki payı yüzde 0.76 olarak ölçüldü.

Mevduatın yüzde 86.5'i muhalefetin yöneteceği illerde

31 Mart yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı illerin Türkiye'deki toplam mevduat içindeki payı yüzde 86.5 olarak hesaplandı. Seçimlerde birinci parti olarak çıkan CHP'nin kazandığı illerdeki mevduat, Türkiye'deki toplam mevduat içinde yüzde 84.5 pay alırken, DEM Parti'nin kazandığı illerdeki mevduatın payı yüzde 1.31 oldu. Muhalefetten YRP'nin yöneteceği illerdeki mevduatın payı yüzde 0.51, İYİ Parti'nin yöneteceği Nevşehir'in toplam mevduat içindeki payı ise yüzde 0.21 düzeyinde.

İktidardaki Ak Parti'nin yöneteceği illerin toplam mevduat içindeki payı yüzde 12.1, MHP'nin yöneteceği illerdeki mevduatın payı yüzde 0.91, BBP'nin yöneteceği ildeki mevduatın toplam içindeki payı ise yüzde 0.3 olarak hesaplandı.

CHP'li belediyelerde milli gelir 9 bin 588 dolar

Kişi başına düşen milli gelir yönünden 2019 ve 2022 yılı verilerine göre siyasi partilerin yönettikleri belediyelerde değişim de hesaplandı. Buna göre 2019 yılında CHP'nin yönettiği illerde kişi başına milli gelir 9 bin 120 dolar iken, 2024 seçimlerinde bu seviye 9 bin 588 dolar olarak belirlendi. Ak Parti belediyelerinde milli gelir 6 bin 258 dolar iken bu seçimde 7 bin 294 dolar olarak hesaplandı. O dönem HDP olan bu seçimde ise DEM olarak seçime giren partinin yönettiği illerdeki milli gelir 4 bin 558 dolardan, 5 bin 1 dolara yükseldi. MHP'nin yönettiği illerdeki milli gelir ise 6 bin 895 dolardan 7 bin 370 dolara çıktı.

Önceki dönemde bulunmayan partilerden YRP'nin kazandığı illerdeki kişi başına milli gelir 4 bin 772 dolar, İYİ Parti'nin kazandığı Nevşehir'de 7 bin 39 dolar, BBP'nin kazandığı Sivas'ta ise 6 bin 901 dolar olarak hesaplandı.

Muhalefetin kazandığı illerin GSYH katkısı yüzde 77.7

2019 seçimlerinde muhalefet partilerinin yönettiği illerin milli gelire katkısı yüzde 66.05 iken 2024 seçimlerinde kazandığı illerin katkısı toplam yüzde 77.7'ye çıktı. Bu kapsamda CHP'li belediyelerin katkısı yüzde 62.52'den yüzde 73.41'e çıkarken, DEM'in yönettiği illerin katkısı yüzde 3.05'ten yüzde 2.93'e geriledi. AK Parti'nin yönettiği illerin GSYH'ya katkısı yüzde 30.77'den yüzde 19.44'e gerilerken, MHP'nin yönettiği illerin katkısı yüzde 3.99'dan yüzde 2.12'ye indi.

İhracatın yüzde 80'i CHP'li illerden yapılacak

İhracat verilerine bakıldığında ise daha büyük bir oranla karşılaşılıyor. CHP'nin kazandığı illerin toplam ihracat içindeki payı 79,57 ile neredeyse yüzde 80'e dayanıyor. Ak Parti'nin yüzde 18,73'lük payıyla, bu iki parti neredeyse ihracatın tamamını oluşturuyor. 2023'ün tamamında Türkiye ihracatı 255 milyar 441 milyon dolar olmuştu. CHP'nin kazandığı illerin ihracatı 2023 içinde 203 milyar 254 milyon dolar oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı illerin ihracatı 47 milyar 857 milyon dolar ile yüzde 18,73 pay aldı. DEM'in kazandığı illerden yapılan ihracat 2.4 milyar, MHP'nin kazandığı illerden yapılan ihracat 1.3 milyar dolar, diğerlerinin ise 635.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.