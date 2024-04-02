Dolar 32,29 seviyesinden işlem görüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2930 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 10:01, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:08
Yazdır
Dolar 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2565'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,2930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 34,6470, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 40,5150 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 puanla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veriyle birlikte dolar endeksi, 14 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanırken, şu sıralarda da önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını ancak Fed'in faiz indirim kararını diğer ülkelerden daha geç alma ihtimalinin artmasıyla doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini bildirdi. Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali de yüzde 58'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber