İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından güne yüzde 0,31 yükselişle 9.186,00 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:07
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 9.186,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile orman kağıt basım olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber