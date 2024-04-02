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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 10:10, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:09
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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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