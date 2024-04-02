Şimdi muhasebe zamanı... Mülakatlar kaldırılmalı

31 Mart yerel seçimleri sonrası seçime katılım oranının düştüğü görülüyor. Seçmenler, sandığa gitmeyerek bir uyarı verdi.

Hükümet, daha önce güvenlik bürokrasisi dışında mülakatları kaldıracağını dile getirmişti. Bazı bakanlıklar da buna uygun olarak mülakat yapmadan alım yapacağını duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlığı mülakat yapmadan personel alımlarını gerçekleştirdi.

MEB TAKVİM DE YAYINLAMADI, MÜLAKAT DA YAPACAĞINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı ise uzun süredir bekleyen öğretmen atamalarına dair takvim ve kontenjan sayısını açıklamadı.

Mülakattan da geri adım atılmaması öğretmenleri üzdü.

Seçim sonuçlarından da görüldüğü üzere, seçmen sandığa gitmeyerek yapılan mülakatlara ve mülakattaki haksızlıklara da tepki vermiş.

Öğretmen atama takvimi ve kontenjanlar artık vakit kaybetmeksizin açıklanmalı. Mülakat yapılmadan, puan üstünlüğüne göre atamalar yapılmalı.

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