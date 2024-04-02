Aşkale'de AK Parti'nin adayı 129 oyla kazandı, YRP itiraz etti

Aşkale'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45,29'unu alan AK Parti'nin adayı Şenol Polat belediye başkanı seçildi. Polat'a 5 bin 618 oy çıkarken, YRP adayı Enver Başaran ise 5 bin 489 seçmenin oyunu aldı. 129 oy farkla kaybeden YRP adayı Başaran ve yönetimi, oylarının çalındığını iddia ederek aynı gün ilçe seçim kurulu önünde toplandı. Polis, dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

Dün İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe veren YRP'liler, oyların yenide sayılmasını talep etti. Enver Başaran, Seçim Kurulu'nun vereceği kararı parti binasında demokrasi nöbeti tutarak bekleyeceklerini söyledi.