Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan CHP genel başkanı Özgür Özel, seçimlerden iyi bir sonuç beklediğini ancak birinci parti çıkmanın sürpriz olduğunu söyledi, sahadaki emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti. AK Parti'nin hatalarından ders almadığını ifade eden Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum." diye konuştu.

Özgür Özel'in İsmail Saymaz'a yaptığı 'erken seçim' ile ilgili açıklaması şöyle:

Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla 'Dört yıl seçim yok demesi' bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız. 'Ama bunu talep edecek olan biz değiliz.' Biz değiliz. Halkın kendisidir. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. 'Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun' dedim. Ertesi gün 'Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli' dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım. Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var. DEM'lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, 4/6 mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz.