Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mart ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 109 bin 828 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 50,9 artış gösterdi.

- İlk çeyrekte yüzde 25,2'lik artış

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adede ulaştı. oldu.

Yılın ilk 3 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 133 bin 712 adetle yüzde 57,3, B segmentliler ise 71 bin 917 adetle yüzde 30,8 pay aldı

- En çok SUV otomobiller tercih edildi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 ile sedan, yüzde 18,1 pay ve 42 bin 145 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Ocak-mart döneminde satılan otomobillerin yüzde 67'si benzinli, yüzde 14,2'si hibrit, yüzde 10,8'i dizel, yüzde 7,1'i elektrikli, yüzde 0,9'u ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomobil satışlarının yüzde 78'inin 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,3, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,7 pay aldı.

Ocak- mart döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 71,9 payla ilk sırada yer alırken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,8 payla ikinci sırada yer aldı.