İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı

Türkiye genelinde otomotiv satışları martta 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 10:47, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:47
Yazdır
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mart ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 109 bin 828 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 50,9 artış gösterdi.

- İlk çeyrekte yüzde 25,2'lik artış

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adede ulaştı. oldu.

Yılın ilk 3 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 133 bin 712 adetle yüzde 57,3, B segmentliler ise 71 bin 917 adetle yüzde 30,8 pay aldı

- En çok SUV otomobiller tercih edildi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 ile sedan, yüzde 18,1 pay ve 42 bin 145 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Ocak-mart döneminde satılan otomobillerin yüzde 67'si benzinli, yüzde 14,2'si hibrit, yüzde 10,8'i dizel, yüzde 7,1'i elektrikli, yüzde 0,9'u ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomobil satışlarının yüzde 78'inin 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,3, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,7 pay aldı.

Ocak- mart döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 71,9 payla ilk sırada yer alırken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,8 payla ikinci sırada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber