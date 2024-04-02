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AK Parti'de oyunu en çok artıran belediye başkanı

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili büyükşehir ve il belediyeleri arasında yüzdelik oyunu en çok artıran başkan oldu. Başdeğirmen, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 38'lik oyunu 2024'de yüzde 41,95'e yükseltti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 11:21, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:22
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AK Parti'de oyunu en çok artıran belediye başkanı

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti'yi Türkiye genelinde yüzdelik oy oranını artıran iller arasında zirveye taşıdı.

2019 yerel seçiminde aldığı yüzde 38'lik oy oranını yüzde 41,95'e çıkaran Başdeğirmen, böylelikle AK partinin kazandığı illerde yüzdelik bazda oy oranını artıran belediyeler arasında ilk sırada yer aldı. Başdeğirmen'i yüzde 2'lik artışla Hatay Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk takip etti. 2019'da yüzde 42,81'lik oyla seçilemeyen Öntürk, 2014 mahalli idareler seçimlerinde yüzde 44,48 oyla belediye başkanlığına seçildi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde en yakın rakibi CHP adayı Atakan Yazgan'a yüzde 20,85 fark attı. Başdeğirmen, 54 bin 433 oy alırken, Yazgan 21 bin 386 oyda kaldı.

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