Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 kişi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde Çamlıca konutlarında meydana geldi. İddiaya göre eşiyle uzun süredir aile içi anlaşmazlık yaşayan ve boşanma aşamasında olan Yusuf Kenan Saygılı (51) eniştesi Doğan saygılı ile konuşmaya gitti. Konuşma yerini tartışmaya bırakınca Polis Memuru Yusuf Kenan Saygılı silahını çıkararak Doğan Saygılı'ya (50) 6 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Doğan Saygılı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan Saygılı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.