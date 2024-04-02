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Lise öğrencisinden gururlandıran başarı: CERN'e kabul edildi

Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Baran Ekin Canpolat, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu CERN'in düzenlediği kampa dünyada başvuran 650 kişi arasında seçilerek kabul gördü. 26 Mayıs'ta İsviçre'ye gidecek olan Canpolat, bilim insanlarının yapacağı deneylerde yer alacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 11:44, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:25
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İsviçre'de bulunan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) düzenlediği kampa katılabilmek için 3 yıldır çalışan 11. sınıf öğrencisi Baran Ekin Canpolat, başarısıyla herkesi gururlandırdı. Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Canpolat, CERN'in düzenlediği "CERN Solvay Student Camp"a tam burslu olarak kabul edildi. Dünya genelinde 650 öğrencinin başvurduğu ve 60 öğrencinin kabul gördüğü kampa Türkiye'den sadece Canpolat seçildi. Canpolat, seçilen 60 öğrenci ile birlikte parçacık fiziği ve programlama alanında çalışan bilim insanları tarafından verilen derslere katılacak. Öğrenciler; büyük patlama, dünyanın oluşumu, atom parçacığı gibi konuları ele alacak, araştırma projeleri üzerinde çalışacak, deneyler yapacak ve parçacık hızlandırıcıları ile deney merkezlerini ziyaret edecek. 26 Mayıs'ta İsviçre'ye gidecek olan Canpolat, bir hafta boyunca çalışmalarda yer alacak.

"Bilim insanlarından bilgi alacağım"

3 yıllık çalışmasının ardından CERN tarafından kabul edildiğimi söyleyen Baran Ekin Canpolat, "Yaptığımız çalışmalarımızın hepsini belgelendirdik ve CERN'in iletişim mailine gönderdik. İngilizce sınavlarını da başarıyla bitirince bana sertifika verdiler. Bunun sonucunda da başvurumuzu yaptık. 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar var. Konferanslar düzenliyoruz, bilim insanlarını davet ediyoruz, online seminerler veriyoruz. Bunun sonunda da emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Oradaki bilim insanlarından stem, mühendislik ve fizik alanlarından, atom altı parçacıkları hakkında bilgi alacağım. Bu kampa 650'den fazla öğrenci başvurdu. Dünya üzerinde 80'den fazla ülke başvurdu ve yalnızca 60 ülke kabul gördü. Türkiye'de bu ülkelerin arasında" dedi.

"Tıp alanında kendimi geliştirmek istiyorum"

Canpolat, 650 öğrenci arasından seçildiğini ifade ederek, "Ülkem adına da, kendim adıma da gururluyum. Türkiye'den bir tek ben seçildim. Öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu süreçte çok iyi danışmanlık yaptılar. Okul müdürüme de bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Hedefim tıp fakültesi. Tıp alanında kendimi geliştirmek istiyorum. 'CERN ile tıpı nasıl ilişkilendirdin?' diye soracak olursanız eğer, atom altı parçacıklar ve parçacık fiziği kanser teşhislerinde önemli etken. CERN'deki deneylerde bunları gözlemleyip ülkeme geldiğim zaman ve gelecekte deneyimlerimi kullanmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

"Neden bu bir öğrenci bizim okulumuzdan olmasın?"

Okulun eğitim sistemini anlatan fizik öğretmeni Duygu Güney, "Okulumuzla sınava öğrenci kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin okulumuza geldikten sonra birçok alanda projeler geliştirmelerine, kendileri göstermelerine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple okulumuzda farklı alanlarda, farklı kültürlerde proje tabanlı eğitim yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize hiçbir şeyin imkansız olmadığını aşılamaya çalışıyoruz. CERN kampına başvururken de Türkiye geneline sadece bir öğrenci kabul edileceğini, hatta belki onun bile olmayacağını bize söylendi. Çünkü 80'den fazla ülke başvurmuştu, sadece 60 öğrenci kabul görecekti. Ama biz yine de 'Neden bu bir öğrenci bizim okulumuzdan olmasın?' diye yola çıktık" diye konuştu.

"Baran birçok öğrenciye de ilham oldu"

Baran Ekin Canpolat'a 3 yıl boyunca danışmanlık yaparak destek verdiğini ve onu yalnız bırakmadığını dile getiren Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuzda yaptığımız faaliyetleri, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışmalarını, backgroundunu, derslerinde ne kadar başarılı olduğunu, İngilizce'ye ne kadar hakim olduğunu, yapacağı çalışmaların ülkemiz ve okulumuz için ne kadar önemli olduğunu başvuru sırasında anlatmaya çalıştık ve sonuçta da kazanmasının ve tam burslu eğitim alabilmesinin hem sevincini hem de gururunu yaşadık. Baran bu sayede birçok öğrenciye de ilham oldu. Çünkü hiçbir şey imkansız değil, istedikten sonra hayallerimize ulaşmanın, isteklerimizi gerçekleştirebilmenin çok kolay olduğunu, sadece bunun için çaba sarf etmemiz gerektiğini görmüş olduk. Baran'ın birçok öğrenciye ilham olacağını ve oradaki bilgileri, gözlemleri ve deneyimleriyle dünyaya çok daha farklı gözle bakacağına eminiz"

"Baran Türkiye'den çıkan gurur olarak hepimizi temsil edecek"

Baran'a 3 yıl boyunca destek olan matematik öğretmeni Esra Tuğçe Bal ise kabul aşamasının zor geçtiğini söyleyerek, "Bizim için sürpriz oldu. Baran tam burslu olarak İsviçre'ye gidiyor. Seyahat ve konaklamayı her şekilde onlar karşılayacak. Baran'ın CERN'de olacağı süre bir hafta olacak. Dönüşte de bütün deneyimlerini bizlere aktarabilecek. Baran, Türk ve dünyanın her yerinden mühendislerle iletişim kurabilecek. Aynı zamanda Türk kültürünü tanıtabilecek. Baran çok yönlü bir kişilik. Aynı zamanda bağlama çalabilen ve sesi de güzel olan arkadaşımız. İsviçre'de Malatya'dan, Türkiye'den çıkan gurur olarak hepimizi temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu başarı Kocaeli adına çok gurur verici"

Öğrencinin başarısıyla gurur duyduğunu belirten okul müdürü Mesut Tekin, "Öğretmenler odasında ana sloganımız şu; 'Ülkeye, bayrağa, vatana, evlatlarımıza borcumuz var' Bütün birikimimizi, tecrübemizi, öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Bize emanet edilen bu toprakları gençler daha ileriye taşıyacak. Öğretmen arkadaşlarıma samimi gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu 3-4 yıllık çabanın sonucu. Bu başarı; okul, öğretmen arkadaşlarım ve Kocaeli adına çok gurur verici. İnşallah önümüzdeki süreçte başarılar daha da artarak devam edecek çünkü biz tarlaya tohum ekmeye devam ediyoruz. O tohumlar elbet bir gün verecektir. Sefer bizden zafer Rabbimizden. Biz çalışacağız, çabalayacağız" dedi.

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