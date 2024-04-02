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Oyları eşit çıktı, kazananı kura belirledi

Mardin Midyat'ta iki muhtar adayı aynı sayıda oy aldı. Kazananı ilçe seçim kurulu başkanının gerçekleştirdiği kura belirledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 12:49, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:08
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Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde adaylar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Midyat ilçesinin kırsal Yemişli Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 362 seçmen, sandık başına gitti. Mahalledeki ilkokulda kurulan sandıkta seçmenler mevcut muhtar Lokman Acar ile diğer adaylar Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan için oy kullandı.

250 oyun geçerli sayıldığı sandıktan, mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan 74'er oy aldı. Adaylardan Simal Akdil'e 59, Selahattin Akan'a da 43 oy çıktı.

Seçim görevlileri, eşit oy alan adaylara bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti. Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ferah Doğan ve üyelerin katılımıyla, Midyat Hükümet Konağı'nda muhtarlık için kura çekimi yapıldı. Kura sonucu muhtarlığı, 45 yaşındaki 4 çocuk babası Resul Küçükaslan kazandı.

ADAYLAR KURAYA KOL KOLA GELDİ

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, adayları tebrik etti. Bozdağ, adayların ilçeye yakışır davranış sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

- Yemişli köyümüzde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde 362 seçmenimizin olduğu köyümüzde yapılan seçim sonuçlarında iki muhtar adayımızın 74'er eşit oy alması nedeniyle buradayız. Bu köyümüzde 4 muhtar adayımız vardı. Eşit oy çıkması sebebiyle muhtarlarımızın burada kura törenini geçekleştiriyoruz.

İki muhtarımız beraber geldiler, kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Zaten Midyat'a yakışır bir davranış sergilediler. Örnek köy olarak ilan ediyorum ben Yemişli'yi. Yemişli'mizim yeni muhtarı çektiğimiz kura ile Resul Küçükaslan olmuştur. Hayırlı olsun.

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