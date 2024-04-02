İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP, DEM Parti ve BBP'nin oyları artarken AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin oyları geriledi. Seçmen sayısı 4 milyondan fazla artmasına karşın sandığa gidenler yaklaşık 90 bin, geçerli oy sayısı yaklaşık 400 bin azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 13:14, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:15
Yazdır
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 partinin oyu 2019'daki seçimlere göre artarken, 4 partinin oyu geriledi. Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2019 yerel seçimlerine göre katılım daha düşük oldu. Seçmen sayısı 4 milyon 300 binden fazla artmasına karşın sandığa gidenler yaklaşık 85 bin, geçerli oy yaklaşık 400 bin azaldı.

2019'daki seçimlerde yaklaşık yüzde 85 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te yaklaşık yüzde 78 oranında gerçekleşti. 2019'da 8 milyon 753 bini aşkın seçmen oy kullanmazken, son seçimde 13 milyon 175 bin civarında seçmen sandığa gitmedi.

- CHP 14, AK Parti 12 büyükşehir belediyesi kazandı

Türkiye genelinde yüzde 37,77 ile en çok oyu alan CHP, 14 büyükşehir belediyesi ve 21 il belediyesi kazanarak birinci parti oldu. CHP'yi yüzde 35,49 oy ile 12 büyükşehir ve 12 il belediyesi kazanan AK Parti izledi.

Yüzde 6,19 oy alan Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir ve 1 il, yüzde 5,7 oy alan DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il, yüzde 4,99 oy alan MHP 8 il, yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti ve yüzde 0,44 oy alan BBP 1'er il belediye başkanlığı kazandı.

Seçimde CHP, DEM Parti ve BBP'nin oyları artarken AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin oyları geriledi. Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi, bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti olarak kayıtlara geçti.

- CHP Ankara'da, AK Parti Rize'de en fazla oy oranına ulaştı

CHP'nin 2019'da aldığı 14 milyona yakın oy bu seçimde 17 milyon 300 bini aşarken, AK Parti'nin aldığı 20 milyon 500 binden fazla oy 16 milyon 300 bin civarına geriledi. MHP'nin oyları 1 milyon 100 bin, İYİ Partinin oyları ise 1 milyon 700 bin civarında düştü.

Önceki seçime HDP olarak giren DEM Parti, bu seçimde oylarını yaklaşık 640 bin artırdı.

Saadet Partisinin 1 milyon 250 bin civarındaki oyu 500 bin civarına gerilerken, Yeniden Refah Partisi bu seçimde 2 milyon 850 binden fazla oy aldı.

CHP en fazla oy oranına yüzde 60,44 ile Ankara'da, AK Parti ise yüzde 54,7 ile Rize'de ulaştı.

CHP'nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 21 düşüşle Çanakkale, AK Parti'nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 25'lik gerilemeyle Kahramanmaraş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber