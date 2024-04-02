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75 belediye kadın başkanlara emanet

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 5 büyükşehir, 6 il ve 64 ilçe belediye başkanlığını kadın adaylar kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 13:26, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:29
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75 belediye kadın başkanlara emanet

Türkiye'de önceki gün sandık başına giden 48 milyon 256 bin 117 seçmen, 5 yıl boyunca yerel yönetimleri idare edecek yöneticilerini belirledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Bilecik, Edirne ve Siirt belediyeleri ve 64 ilçe belediyesinde seçmenler tercihlerini kadın adaylardan yana kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için DEM'in adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayı Fatma Şahin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için CHP'nin adayı Candan Yüceer başkanlık yarışını önde tamamladı.

- Aynı görevi üçüncü kez yapacaklar

Daha önce "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" da yapan Fatma Şahin, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından oldu.

2014'te üstlendiği bu görevi kesintisiz sürdüren Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına üst üste üçüncü kez seçildi.

Özlem Çerçioğlu da 2014'te ilk kez seçildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aralıksız sürdüren belediye başkanı olarak öne çıktı.

Son yapılan yerel seçimleri de ilk sırada tamamlayan Çerçioğlu, bu görevi üçüncü kez yürütecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ayşe Ünlüce, bir süre Adalet Bakanlığında hakim olarak görev yaptıktan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 2016'da 1. Hukuk Müşaviri, 2018'de genel sekreter olarak atandı.

Genel sekreterlik görevinden istifa ederek CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı olan Ünlüce, CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in 25 yıldır yürüttüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildi.

Ayşe Serra Bucak Küçük ise 2006'da Almanya'da Köln Üniversitesi Alman dili ve edebiyatı ile pedagoji bölümlerinden mezun oldu.

2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, son yerel seçimde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazandı.

Candan Yüceer de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından farklı illerde hekim olarak görev yaptı.

CHP'de 4 dönem Tekirdağ milletvekilliği yapan Yüceer, kentin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı oldu.

- Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı

Afyonkarahisar'da CHP'nin adayı Burcu Köksal, Ağrı'da DEM'in adayı Hazal Aras, Batman'da DEM'in adayı Gülüstan Sönük, Bilecik'te CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı, Edirne'de CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın ve Siirt'te DEM'in adayı Sofya Alağaş belediye başkanı olarak seçildi.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Burcu Köksal, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonucu Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

- 64 ilçe belediyesini kadın adaylar kazandı

İlçelerde ise CHP'nin 29, DEM'in 24, AK Parti'nin 9 ve MHP'nin 2 kadın adayı belediye başkanı oldu.

Ankara'da bir, İstanbul'da 3 ve İzmir'de 8 olmak üzere 64 ilçe belediye başkanlığını kadın adaylar kazandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde AK Parti'nin adayı Hilal Ayık, İstanbul'da CHP'den aday olan, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Üsküdar'da Sinem Dedetaş ve Maltepe'de ise Esin Köymen başkan oldu.

İzmir'de ise Çeşme, Foça, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak ve Selçuk ilçelerinde CHP'nin kadın adayları belediye başkanı seçildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde rakiplerini geride bırakan bağımsız aday Zeynep Çelik, 22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı.

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