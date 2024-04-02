Sıfır aldığı araç sürekli arıza yapınca hukuk mücadelesi başlattı

Erkan Küçük isimli vatandaş, 2011 yılında Borusan Otomotiv'den Mini Cooper marka araç satın aldı. Aracın bakımları konusunda titiz davranan Küçük, yıllar boyu yetkili servis olan Borusan Otomotiv'i tercih etti.

Erkan Küçük, 30 Mart 2017 tarihinde motor arızası vermesi üzerine arabasını yetkili servise götürdü Servis, aracın bakımlarını yaptıktan sonra 2 bin 553 liralık bir fatura çıkardı. Arabasını teslim alan Küçük, 9 kilometre yol yaptıktan sonra tekrar aynı motor arızası verdiğini gördü. Tekrar geri götürülen araç için yetkili servis bu kez 6 bin 193 liralık bir fatura çıkardı. Yeniden aracını yaptırarak teslim alan Küçük, 22 Nisan 2017 tarihinde Beylikdüzü istikametinde ilerlerken sorun yaşadı. Araçtan beyaz duman gelmesi üzerine tekrar servisin yolunu tutan Küçük, bu kez büyük bir şok yaşadı. Serviste yapılan incelemenin sonunda aracın motorunun değişmesi gerektiği ve yaklaşık 75 bin lira masrafın olacağı söylendi.

Borusan'ın Mini Cooper marka aracının motoru için sıfır kilometre fiyatından fazla fiyat çıkması üzerine şaşkına dönen Küçük, konuyu mahkemeye taşıdı. 7 yıl süren mahkeme geçtiğimiz hafta 30 Mart 2024 tarihinde sonuçlandı. Bakırköy 13. Tüketici Mahkemesi, yetkili servisin aracın tamirinin yaparak sahibine teslim etmesine karar verdi. Davalı tarafın itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi ve karar kesinleşti.

"22 gün içerisinde 3 kez aynı motor arızasını verdi"

Yaşanan süreci ve hukuk mücadelesini anlatan Erkan Küçük, araç sahiplerine de tavsiyelerde bulundu.

Tüm bakımları Borusan yetkili servisinde yapılan aracın 22 gün içerisinde 3 kez aynı motor arızası verdiğini ifade eden Küçük, "2011'de aldığımız aracımız 30 mart 2017 tarihinde arıza ışığının yanması üzerine servise götürdük. Servis aracımızı aldı bakımını yaptı. 2 bin 553 TL fatura ile aracımızı bize teslim etti. Biz arabayı aldıktan 9 km sonra aynı ışık yeniden yandı. Biz arabamızı 14 Hisan 2017 tarihinde tekrar servise götürdük. Servis bu sefer bize 6 bin 193 liralık bir fatura ile yeniden aracımızı teslim etti. 22 Nisan 2017 tarihinde Beylikdüzü istikametine gelirken bu sefer aracımızdan beyaz duman gelmesi üzerine yeniden servisi aradık. 22 gün içerisinde aynı arızayı verdi aracımız. 22 Nisan tarihinde aracımızı yeniden servise teslim ettik. Servis aracın incelemelerini yaptı ve 'sizin aracınızın motoru bitmiş' dedi. Aracın alındığı günden arıza yaptığı güne kadar tüm bakımları servis tarafından yapıldı. Arabanın o günkü bedeli 65 bin liraydı. Bize çıkarılan fatura 75 bin lira. Şaka yapıyorlar zannettik. Sonra baktık ki ciddiler. Ondan sonraki süreçte işi mahkeme yoluna götürmeye karar verdim. Dava süreci 7 yıl sürdü. Avukatlarımız sağ olsun. Ben de inat ettim ve bu konuda emsal karar olsun diye sürdürdüm. Geçtiğimiz hafta mart ayında tam 7 yıl olmuş karar 24 Mart 2024 çıktı. Sonuç olarak mahkeme aracın yapılarak teslim edilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

"Arabanın garantisi bitti, ben ilgilenmiyorum deme hakkı yok hiçbir servisin"

Geçen süredeki aracın değer kaybıyla alakalı olarak yeniden mahkeme sürecine taşınacağını ifade eden Küçük, "O da yeni bir dava süreci olacak büyük ihtimalle. Beklerim, sorun değil artık. Bekleyeceğim başka yapacak bir şey yok. Sıfır araç alacaklar araçlarını yetkili servis dışında hiçbir yere elletmesinler. Garantisi bitse dahi. Haklarını sonuna kadar arasınlar. Mahkemenin verdiği karar emsal niteliğinde. Şunu söylüyor, arabanın garantisi bitse dahi, arabaya verdiğin hizmetten sen mesulsün. Arabanın garantisi bitti ben ilgilenmiyorum deme hakkı yok hiçbir servisin. Ancak bu şekilde hakkımızı arayarak bir noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.