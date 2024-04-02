4 aday yarıştı, muhtarı 1 oy belirledi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 aday muhtarlık için yarıştı. Seçimde 1 oy farkla Selim Gökbulut muhtar oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 13:43, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:07
Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Elazığ merkeze bağlı Çalıca köyünde 4 muhtar adayı kıyasıya yarıştı. Adaylardan Murat Gür 53 oy, eski muhtar Selahattin Çiçek 58 oy, Şenol Aslan 71 oy Selim Gökbulut 72 oy alarak köyün yeni muhtarı oldu. Selim Gökbulut, ''Köyümüzde yaşayan herkese adil ve eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza başlayacağız. Secim sonuçları hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.Elazığ Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Elazığ Yerel Seçim Sonuçları