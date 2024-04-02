İtiraz sonucu Hatay'da fark 3 bin 287'ye kadar düştü

Hatay'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yüzde 44,48 oyla AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş, 44,05 oranla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla itirazlar yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'ın öncülüğündeki heyet, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Gökçe Gökçen, bugün itibariyle oy farkının 3 bin 900'lerden 3 bin 287'ye kadar düştüğünü açıkladı. Hatay'daki seçim sonuçlarını çok önemsediklerini belirten Gökçen, "Hatay hepimizin diğer şehirlerden diğer kentlerden farklı gördüğü bir şehir. Hatay'da geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlarımız bir yandan canını kurtarmaya çalışırken diğer yandan sevdiklerinin çok acı bir şekilde hayattan koparıldığını gördü. Bu yüzden Hatay hala yaralarını sarmaya çalışmakta hala kent kültürünü hala şehrini ayakta tutmaya çalışmakta olan bir şehrimiz. Bu yüzden Hataylıların iradesinin aynı şekilde yansıyabilmesi bizim için hayati önemde. İşte bunlardan dolayı genel başkanımızın görevlendirmesiyle buradayız. Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkabilmesi için ve aynı zamanda itirazların sürmesi, itirazların doğru yapılması verilerin hepsinin doğru analiz edilmesi bizim için önemli. Tam da bu yüzden buradayız. Şimdiye kadar partili avukatlarımız ve ilçe örgütlerimiz, il örgütümüz, milletvekillerimiz yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Bugün boyunca itiraz süreci boyunca biz bu başvuruların hepsini takip etmeye devam edeceğiz. Yaşanan bazı olaylar aynı zamanda tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler verilerde bazı hatalar ya da geçersiz oylara dair birtakım soru işaretleri üzerinden birden fazla tür başvuru yapılıyor. Bu başvuruların bir kısmının sonucunda bu sabah itibariyle 3 bin 900 olan fark 3 bin 287'ye kadar düşmüş durumda. Ama itiraz süreci biraz önce devam ediyor. O yüzden bu verilerin değişmesi gün boyunca mümkün olacak" dedi.

'HATAY'I ALARAK SEÇİM GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRACAĞIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da Hatay'daki seçimi itirazları sonucu kazanarak seçim galibiyetini taçlandırmak istediklerine değinerek, "Türkiye'de CHP olarak bir seçim zaferi yaşadık. Hatay'da pek az bir fark var. Biz yaptığımız itiraz neticesinde Hatay'da bu seçim zaferini taçlandıracağımızı düşünüyoruz. İki genel başkan yardımcısı ve milletvekili arkadaşlarımız, örgüt olarak buradayız. Seçmenin iradesini tecelli ettiği yer sandık. Bu sandık bizim için daha önemli. Çünkü burada bir varoluş mücadelesi veren bir yandan hayatını idame ettirmeye çalışan çadırlarda konteynerlerde yaşayan insanlar oy kullandı. Tüm seçmenlerin elbette iradesi önemli ama Hatay seçmenin iradesi bizim için çok daha önemli o yüzden Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması noktasında üstümüze düşen vazifeyi yapmaya geldik" diye konuştu.