Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 14:14, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:15
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.