İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Partili adaya verildi

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, böylesi bir durumun Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Son verilen karar yok hükmündedir. Zeydan'ın bugün mazbatasını alması gerekiyor, vermemeleri halinde gerekli hukuki süreci başlatacağız. Şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Fakat bütün bunlar önceden kurguladığını gösteriyor. Diğer tüm DEM Belediye eş başkan ve meclis üyeleri içinde önümüzdeki süreçte kurgulanmış bulanların devreye girmesi ihtimali var" dedi.