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'Süper Vali'nin oğlu, Tokat'a belediye başkanı seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi, büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 15:11, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:19
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Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan, Tokat, Aydın ve Erzincan'da valilik yapan, Denizli Valisi olduğu dönemde 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart'taki seçimlere MHP'nin adayı olarak girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Babasının kentten ayrıldığı yaşta Tokat'a belediye başkanı olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, "Çok heyecanlı ve gurur verici olay. Rahmetli babam için Tokat çok kıymetli bir yer. Babam 1984'te 36 yaşında en genç vali olarak gelmiş ve 1989 yılında ayrılmış bu kentten. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Ben de 41 yaşında Tokat'a bir idareci oldum. Belediye tam da babamın görev yaptığı Tokat Valiliği binası karşısında. İnşallah hızlı şekilde göreve başlayacağız. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

İlkokulu Tokat'ta tamamladığını, babasının görevi nedeniyle eğitimini farklı yerlerde devam ettirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Şimdi Tokat'ta bir belediye başkanlığı nasip oldu, tekrar Tokat'a döndük." dedi.

- "Bu ahde vefayı hiç unutmayacağım"

Telefonlarının susmadığını söyleyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Rahmetli babam Tokatlılarla ciddi bir gönül köprüsü kurdu. Burası kadim bir şehir. Kıymetli bir yer. Biz de inşallah onların gönlüne girmişizdir. Hep şunu söylüyorum, insanların gönlüne girmek önemli ama gönülde kalmak daha da önemlidir. Hizmetlerimizin de güzel olacağına inanıyoruz. Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi. Büyük bir sorumluluk yükledi bizim sırtımıza. İnşallah sevenlerimizi mahcup etmeden bu yolda devam edeceğiz. Hayırlısı olacak. Güzel olacak. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok kıymetli. Rahmetlinin çıtasını daha yükseğe çıkartmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

Toplumun her kesiminden çok güzel mesajlar aldığını anlatan Yazıcıoğlu, "Demek ki doğru mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Tokat bir kucaklaşma yeri olacak inşallah. Biz nezaketli devam ettik. Bu nezakete devam edeceğiz. Yazıcıoğlu'nun misyonu bunu gerektiriyor. Devlet adamı anlayışı ile Tokat'ı kucaklayarak bu hizmet anlayışını devam ettireceğim." diye konuştu.

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