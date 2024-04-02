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Öldürdüğü arkadaşının cesedini yakarken kendi de yanmış

BURSA'da, villada çıkan yangında cesedi bulunan Mustafa Şentürk'ü (52), aynı yangında ağır yaralanan arkadaşı Ali Vurgun'un (49) öldürdüğü ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşini rahatsız ettiği iddiasıyla Şentürk'ü öldürdüğünü itiraf eden Vurgun, 5 gün depoda sakladığı cesedi yakmaya çalışırken kazara kendisini de yaktığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 15:19, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:21
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Olay, 28 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı villanın giriş katında yangın çıktı. Yangında kıyafetleri yanan Vurgun, evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale edip, Vurgun'un üzerindeki elbiseleri çıkarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Villada bahçıvanlık yaptığını söyleyen Ali Vurgun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Uludağ'ın eteklerindeki villada dehşet anları

DEPODA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yangın sonrası yaptığı incelemede, villanın depo kısmında yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Şentürk'e ait olduğu belirlendi. Şentürk'ün öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

CİNAYETİ 3 GÜN SONRA HASTANEDE İTİRAF ETTİ

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, Mustafa Şentürk'ün, 23 Mart'ta villanın olduğu sokağa geldiğini, ancak bir daha görüntüsünün olmadığını belirledi. Ekipler, olay anında kendisini villanın bahçıvanı olarak tanıtan Vurgun'un da villada kiracı olduğunu tespit etti.

CESEDİ 5 GÜN DEPODA SAKLAMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavisi süren Vurgun'u sorguladı. Cinayet iddialarını reddeden Vurgun, olaydan 3 gün sonra, 1 Nisan'da yapılan sorgusunda ise suçunu itiraf etti. Ali Vurgun, arkadaşı Mustafa Şentürk'ün boşanma aşamasında olduğu eşine rahatsızlık verdiğini öne sürdü. Şentürk'ü bu durumu konuşmak için villaya çağırdığını iddia eden Vurgun, çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de 5 gün boyunca villanın depo kısmında sakladığını söyledi. Kokmasından endişe ettiği için yakmaya karar verdiğini söylediği cesede döktüğü yanıcı maddenin üzerine sıçramasıyla kendisinin de yandığını belirten Vurgun, bu şekilde yangının da kontrolünden çıktığını ifade etti. Ali Vurgun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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