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Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama

Kocaeli Valiliği, bazı basın yayın organlarında "ihbarda bulunduğu kişi polis çıkınca karakolda darbedildi" başlığıyla çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının duyulduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 15:43, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:45
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Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta adli kontrol tedbirleri kapsamında imza için Darıca İstasyon Polis Merkezi'ne gelen kişinin yanındaki D.I'nın, dışarıda beklemesi için yapılan uyarıya uymadığı belirtildi.

D.I'nın merkezden ayrıldığı sırada aracıyla patinaj yapıp hızlıca caddeye çıkmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade edilen açıklamada, bunun üzerine ekiplerin, araç sahibi D.I'nın eşinin babasına ulaşarak trafik cezası kesileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Durumdan haberdar olan D.I'nın polis merkezine gelip görevlilere tehdit ve hakaretlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgelere yer verildi:

"Tüm uyarılara rağmen hakaret ve tehditlerine devam ederek saldırgan tavırlar sergileyen şahıs, kademeli olarak güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Adı geçenin tehdit, hakaret, kasten yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 22 kaydının olduğu anlaşılmıştır. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan şahsın, doktor muayenesinde 0,49 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, 27 Mart 2024'te çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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