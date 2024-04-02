DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı

Urfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri yenilenecek. AK Parti, 15 sandığa itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.

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