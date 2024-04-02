DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 15:56, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:58
DEM Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Urfa'nın Hilvan ilçesinde, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verildi.
Urfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri yenilenecek. AK Parti, 15 sandığa itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.