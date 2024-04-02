Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 16:07, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:00
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan B.O'yu ikametinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.