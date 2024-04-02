Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 452'şer oy olan AK Parti ve CHP adaylarının itirazları sonucu yapılan yeniden sayım sonrası tablo değişmeyince kura çekildi. Kurada AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 16:11, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:40
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.