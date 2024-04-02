iOS 18 güncellemesi almayacak telefonlar belli oldu

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda güncellemenin yoğunlukla yapay zeka destekli olacağı ve uygulamaların yapay zeka desteği ile kullanıcıların işini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Şimdi de hangi cihazların güncellemeyi almayacağı belli oldu.

Yeni işletim sistemi ile hangi yapay zekanın kullanılacağı bilinmezliğini korurken Apple CEO'su Tim Cook görüşmelerine devam ediyor. Gelecek güncelleme Apple tarihinin en büyük güncellemesi olması bekleniyor.

Yeni gelecek güncelleme artık eski işlemci ve daha az belleğe sahip olan iPhone'larda yeni yayınlanacak işlemci eski telefonlara gelmeyecek. 2018 yılı öncesinde piyasaya sürülen iPhone'ları kullanan kullanıcılar bu güncellemeden faydalanamayacak.

Eğer iPhone'unuz 11 serisinden yukarıda bir model değilse iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri telefonunuzda kullanılamayacak.

İOS 18 GÜNCELLEMESİNİ ALAMAYACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 1. Nesil

İOS 18'İ ALACAK İPHONE MODELLERİ