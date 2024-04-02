Freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdikten sonra durabildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 17:50, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:51
Yahyalı ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 4 iş yerine ve 10 araca çarptı.
Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.