Freni boşalan kamyon 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durabildi

Yahyalı ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 4 iş yerine ve 10 araca çarptı.

Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.