Fenerbahçe'de tarihi kongre! Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanıyor..

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayacak.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL GELDİ

Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

EROL BİLECİK: "GEREKLİ SAYI VE DAHA FAZLA KATILIM İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi. Bilecik, dışarıda çok büyük bir kalabalık olduğunu, onların da stada girmesinin ardından genel kurul toplantısının başlayacağını açıkladı. Erol Bilecik "Dışarıda muazzam bir kalabalık var. Gerekli sayı ve daha fazla katılım için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sonrasında anonsla Genel Kurul toplantımızı açacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz." dedi.