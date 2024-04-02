Dışişleri: İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı. Açıklamada, "Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 18:12, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:13
Bakanlıktan, İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Saldırının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"
İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini ekledi. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.
İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."