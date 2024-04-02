Bakan Koca, yönetmen Türker İnanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu'nun, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 18:24, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:21
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük."