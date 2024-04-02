Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile Sultan Dilan Barış (26) ve Mustafa Eren Barış (2) yaralandı, Sultan Avcıkıran (44) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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