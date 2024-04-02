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Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj

İstanbul Gayrettepe'de tadilattaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından siyasilerden ilk mesajlar gelmeye başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve CHP lideri Özgür Özel baş sağlığı diledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 18:54, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:56
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Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj

İstanbul Şişli'de güpegündüz yaşanan yangın faciası gündeme bomba gibi düştü. Gayrettepe'deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Yangın faciasının ardından siyasilerden mesajlar gelmeye başladı.

KURTULMUŞ: HAYATINI KAYBEDENLERE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. "İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

ALTUN: ERDOĞAN OLAYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: YANGIN YÜREKLERİMİZİ ACITTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hebasından paylaştığı mesajda, "İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan ve yüreklerimizi acıtan yangında yaşamını yitiren 25 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: SORUŞTURMANIN ADİL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın, insan canını hiçe sayan sorumsuzluğa karşı cezalandırıcı ve adil bir şekilde yürütülmesini temenni ediyorum.

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