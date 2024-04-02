İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek tehdit etmiş

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek tehdit etmiş

Mersin'de eski sevgilisi intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan Ersin Karakuş'un (32) 'MİT personeliyim' diyerek tehdit ettiği de ortaya çıktı. Karakuş, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 19:24, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:26
Yazdır
İntörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisi, 'MİT personeliyim' diyerek tehdit etmiş

Olay, 23 Ekim'de Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz'i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı.

Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

Ersin Karakuş hakkında 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi. İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

'BİR BACAĞINI KAYBETTİ'

Davanın ikinci duruşması, bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Nergiz'in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., "Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Karakuş, tanığın hakkındaki iddialarını reddetti. Karakuş, Nergiz'in avukatı Uğur Köksal'ın "Hiç MİT'te çalıştınız mı? MİT personeli gibi hareket edip, 'Seni ve aileni takip ediyorum' dediniz mi?" sorusuna, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Benim işim, insan kurtarmak. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" cevabını verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, mağdurun sağlık durumuna dair kati rapor ile sanığın ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber