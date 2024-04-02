Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 19:48, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:49
Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'nde Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Aydoğan Güzelce ile oğlu Eren Güzelce (15) olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ile oğlunun cenazesi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.