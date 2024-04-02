Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü

Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'nde Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

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