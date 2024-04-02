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Avcılar'da sahte dövizle alışveriş yapan şüpheliyi esnaf yakaladı

Avcılar'da satın aldığı kıyafetlere sahte 100 Euro ile ödeme yapan, 400 lira da para üstü alan şüpheli, çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı. Kaçmak isterken düşüp yaralanan şüphelinin üzerinden sahte döviz çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 21:48, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 21:50
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Avcılar'da sahte dövizle alışveriş yapan şüpheliyi esnaf yakaladı

Olay, 31 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir mağazaya gelen yabancı uyruklu şüpheli, üzerinde Türk Lirası olmadığını belirterek satın aldığı kıyafetlerin parasını Euro ile ödemek istedi.

Şüpheli alışveriş sırasında 100 Euro verdikten sonra, 400 lira para üstü alarak mağazadan ayrıldı. Mağaza sahibi kadın ise 100 Euro'yu Türk lirasına çevirmek için döviz bürosuna gittiğinde, paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Durumu oğluna haber veren mağaza sahibi olay yerine gelen oğluyla şüpheliyi çevrede aramaya başladı.

"KAÇMAYA BAŞLAYINCA ANNEM 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRMIŞ"

Şüpheliyi yolda gören mağaza sahibi kadın durması için uyarıda bulundu.Yabancı uyruklu şüpheli bunun üzerine kaçmaya başladı. Mağaza sahibinin "Hırsız var" diye bağırması üzerine çevredeki esnaf şüpheliyi yakaladı. İki kez kaçma girişiminde bulunan şüpheli, düşerek alnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin üzerinde sahte 100, 50 ve 10 Euro'luk banknotlar ile sahte 50 Dolar buldu. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olayı anlatan mağaza sahibinin oğlu Emre Yılmaztürk, "Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi alışveriş yapmak için dükkana geliyor. Ödemeye geçtiğinde üzerinde TL olmadığını belirterek 100 Euro veriyor, para üstü istiyor. Annem üzerimizde o kadar para olmadığını söyleyince "İftardan sonra eşimle geleceğim burası çok güzel, burada güzel ürünler var.

Şu an ne kadar varsa o kadar verin" diyor. Annemler bunun üzerine 400 TL veriyor. Müşteri gittikten sonra annem parayı bozdurmak için dövizciye gidiyor.Dövizci de " Abla bu para sahte. Bu parayı size kim verdi ?" diye soruyor. Bunun üzerine annem aradı, ben de gelip kamera görüntülerini izledim. Kamera görüntülerinden sonra şahsı tespit ettik. Aramaya çıktık.

Annem aramaya çıkıp dolaştığında şahısla karşı karşıya geliyor. "Bir dakika bakar mısın?" deyince şahıs kaçmaya başlıyor. Annem bu kez "Hırsız var" diye bağırınca etraftakiler müdahale ediyor. Bir kişi onu yakalıyor.

Birkaç kez kaçmak istiyor, en son ayağı takılıp düşüyor. Ben oraya gittiğimde yerde kanlar içinde yerde yatıyordu. Polis geldi, gözaltına aldılar. Biz de ifade vermeye gittik." dedi.

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