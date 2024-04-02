'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 22:39, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:40
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."