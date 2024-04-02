"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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