Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 23:20, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:22
Orta Mahalle 1158 Sokak'ta husumetli 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada, H.B.Y. (35) bıçakla Şehmus Löklök'ü (43) bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alındı.