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Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
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Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 23:31, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:32
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Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, seçim sonuçlarına ilişkin Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarına ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sundu.

Dilekçelerde GOP 1. İlçe Seçim Kurulunun yetki alanındaki sandıklarda 2 bin 396, GOP 2. İlçe Seçim Kurulu yetki alanındaki sandıklarda 2 bin 955, GOP 3. İlçe Seçim Kurulunun yetki alanındaki sandıklarda ise 3 bin 443 oyun bir kısmının geçerli olmasına rağmen çeşitli sebeplerle geçersiz sayıldığı kaydedildi.

Sandık kurullarına yapılan itirazlara rağmen, sandık sonuç tutanaklarında bu hususlara yer verilmediği belirtilen dilekçelerde, GOP'taki 1030 sandıkta yapılan oy sayım ve döküm işlemine karşın ilçe toplamında belediye başkanlığı seçim türüne yönelik 8 bin 794 geçersiz oyun bulunduğu bildirildi.

Geçici seçim sonuçları neticesinde kazanan adaylar aralarında 868 oy farkının olması ve geçersiz oylar dikkate alındığında farkın kapanabileceği ifade edilen dilekçede, geçerli ve geçersiz sayılan oy pusulalarının yeniden sayılması talep edildi.

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenen dilekçeler oy çokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı karara bağlandı.

Karar yazısında, kurullarca yapılan değerlendirmelerde belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu belirtildi.

Seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi yönünden geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kararda, sayımın, seçim merkezi olarak kullanılan ve oy torbalarının bulunduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde, ilçe seçim kurulları, kamu görevlileri ve AK Parti ile CHP tarafından bildirilen temsilcilerin huzurunda 10.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına hükmedildi.

Sayım işleminin, bitene kadar her gün aynı görevliler huzurunda yapılması kaydedilen kararda, AK Parti ve CHP tarafından kurula bildirilen 50'şer kişinin tribünlerde sayım işlemini izleyebileceği bildirildi.

Kararda, yapılan sayım işlemine göre farklı sonuç tespit edilen seçim torbaları için düzenlenen tutanakların Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenmesine hükmedildi.

Seçim Kurulu Başkanı, 2 memur üye, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerin imzasının bulunduğu kararlara CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeler oyların yeniden sayılmaması görüşünde olduklarını belirterek, muhalefet şerhleri koydu.

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