Ordu'da 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

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