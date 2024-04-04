ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00 'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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