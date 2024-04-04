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Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur ittifakı ağırlığı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 5 yıl boyunca görev yapacak 106 üyenin belediye başkanlıklarını kazanan partilere göre sayıları belli oldu. Buna göre Bursa'da 9 ilçenin belediye başkanlıklarını kazanan Ak Parti ve Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediyesi Meclis üye sayısı 59 olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçenin belediye başkanlıklarını kazanan CHP ile mecliste muhalefet konumuna düşen partilerin meclis üye sayısı 47 oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 14:24, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:47
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur ittifakı ağırlığı

"Büyükşehir Belediye Başkanı, 17 ilçe belediye başkanı ve ilçelerden gelen 84 üye ile birlikte 102 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursa'nın nüfusunun artmasıyla 106 üyeye çıkmıştı.

Yapılan 31 Mart seçimlerinde Bursa'da 7 bin 422 sandıkta toplam 1 milyon 883 bin 345 kişi oy kullandı. Bu oyların 1 milyon 806 bin 893'ü geçerli sayıldı. Bozbey'e 860 bin 105 oy çıkarken, Alinur Aktaş, 693 bin 31 oyda kaldı.

Bursa'da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Merkez ilçelerden Osmangazi'de CHP'li Erkan Aydın, Yıldırım'da AK Parti'li Oktay Yılmaz, Nilüfer'de CHP'li Şadi Özdemir seçimi önde tamamladı.

Büyükorhan'da AK Parti'li Kamil Turhan, Gemlik'te CHP'li Şükrü Deviren, Gürsu'da AK Parti'li Mustafa Işık, Harmancık'ta CHP'li Haşim Arıkan, İnegöl'de AK Parti'li Alper Taban, İznik'te AK Parti'li Kağan Mehmet Usta, Karacabey'de İYİ Parti'li Fatih Karabatı, Keles'te AK Parti'li Ali Doğru, Kestel'de AK Parti'li Ferhat Erol, Mudanya'da CHP'li Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa'da CHP'li Şükrü Erdem, Orhaneli'de AK Parti'li Ali Osman Tayır, Orhangazi'de AK Parti'li Bekir Aydın, Yenişehir'de İYİ Partili Ercan Özel seçimi birinci sırada bitirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin başkanları belli olurken Bursa Büyükşehir Belediye Meclisindeki üyelerin partilere göre dağılımı belli oldu.

Buna göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte 6 ilçede Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin meclis üye sayısı 41 olurken, İyi Parti 4, Yeniden Refah 1, Ata İttifakı 1 üye çıkardı.

9 ilçenin Belediye Başkanlığını kazanan Ak Parti'nin meclis üye sayısı MHP ve BBP'li üyelerle 59 oldu.

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