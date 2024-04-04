Kaza şehidi astsubay, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çullu'nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Emine Çullu'yu oğlu Yusuf Mert (19) teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Nebi Çullu, son yolculuğuna uğurlandı.

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