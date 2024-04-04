Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

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