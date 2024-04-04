Tuzla'da seçimi kazanan parti belli oldu

İstanbul Tuzla'da rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gittiği bildirildi.

Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mazbata töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla için şunları söylemişti:

"Açık farkla kazandığımız Tuzla'da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın."