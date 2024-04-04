İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 1328 uçuş

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
Ankara'daki büyük yangında kritik gözaltı kararı
Ankara'daki büyük yangında kritik gözaltı kararı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
AK Parti'den 31 Mart komisyonu
AK Parti'den 31 Mart komisyonu
Göz göre göre fahiş zam! 39 liralık ürün 120 TL'ye satılıyor
Göz göre göre fahiş zam! 39 liralık ürün 120 TL'ye satılıyor
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
Erdoğan: Bu seçimler kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koydu
Erdoğan: Bu seçimler kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koydu
Beykoz'da oylar yeniden sayılacak
Beykoz'da oylar yeniden sayılacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 1328 uçuş

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) 25-31 Mart dönemini kapsayan hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı günlük 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 16:26, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:23
Yazdır
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 1328 uçuş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL'ÜN dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan "25-31 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistiklerini resmi internet sitesinden paylaştı.

Hava Trafik verilerine göre, Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Türk Hava Yolları ise belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 1319 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber