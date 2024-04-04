İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Günlük 1328 uçuş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL'ÜN dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan "25-31 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistiklerini resmi internet sitesinden paylaştı.

Hava Trafik verilerine göre, Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı ise, günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Türk Hava Yolları ise belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 1319 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.